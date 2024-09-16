تلمسان: العثور على جثتي راعيين

عثرت مصالح الأمن على جثتي راعيين، ويتعلق الأمر بـ"ب.ع "، 40 سنة، و"ع.ج"، 43 سنة، ليلة أمس، بغابة الميزاب، قرب قرية الفحص ببلدية بني سنوس في ولاية تلمسان.

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى سبدو، حسب مصادر مقربة من أهالي الضحيتين. وأفادت المصادر ذاتها بأن الضحيتين تمتهنان حرفة الرعي، وقصدا الغابة لتفقد قطيع الأبقار، وأمام انقطاع أخبارهما، تنقل السكان للبحث عنهما، قبل العثور على الجثتين وعليهما آثار الذبح.

وباشرت مصالح الأمن عملية بحث وتمشيط للمنطقة من أجل العثور على مرتكبي الجريمة الذين لم يتم تحديد هويتهم لحد الساعة.