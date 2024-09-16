تقييم سنة من العهدة في اجتماع المكتب الفدرالي

يناقش المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، خلال اجتماعه الدوري الذي سينعقد يوم السبت 21 سبتمبر، عدة قضايا لتقييم الحصيلة المسجلة بعد مرور سنة كاملة على انتخاب وليد صادي ومكتبه.

ومن أبرزها تقييم نتائج المنتخبات الوطنية من المنتخب الأول إلى منتخب أقل من 17 سنة، فالمنتخب الأول حقق العلامة الكاملة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 واستقبل بملعب ميلود هدفي بوهران في الجولة الأولى وسيتنقل إلى ملعب 19 ماي بعنابة يوم 10 أكتوبر لمواجهة منتخب الطوغو في الجولة الثالثة وبعدها شهر نوفمبر سيستقبل بملعب حسين آيت احمد بتيزي وزو بعد اعتماده رسميا من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما سيكون أمام أعضاء المكتب الفدرالي موضوع الإسراع في تحضير منتخب محلي بطاقم فني جديد تحسبا لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين بما انه هنالك احتمال كبير بعودتها شهر فيفري المقبل.

ومن المنتظر أن يطرح المكتب الفدرالي مقترح عودة الخبراء للمكاتب التنفيدية لمختلف الرابطات، بعدما تم تنحيتهم من طرف الفاف في عهد الرئيس الأسبق خير الدين زطشي.

وستأخد الوضعية المالية للإتحاد حيزا هاما من النقاش والمقارنة بين فترة ما قبل صادي وفترة رئاسته التي تمكنت فيها الفاف من تسوية 70 بالمائة من الديون التي كانت على عاتقها في انتظار تسوية الـ 30 بالمائة المتبقية.

أما العائدات المالية التي حصلتها الاتحادية في سنة كاملة فقدرت حسب مصادر "الخبر" بـ 1500 مليار سنتيم، خاصة بعد مجيء "سيربور" ودخول عائدات البث التلفزيوني وأموال الفيفا بالإضافة لأموال الممولين الآخرين وما ضخته الدولة الجزائرية من أموال في رصيد الإتحادية والمقدرة بـ 430 مليار سنتيم من أجل تسوية ديون الأندية حيث سنشهد انطلاقة الدوري من دون ديون مسجلة على عاتق الأندية لأول مرة منذ بداية عهد الاحتراف.

وسيتم العودة أيضا للتحكيم وتطبيق تقنية الفار التي وعد بها رئيس الاتحاد وليد صادي عند انتخابه وكان أمام تحدي كبير نجح في تجسيده على أرض الواقع رغم أن الشروع فيه لن يكون في جميع الملاعب بسبب غياب ملاعب تسمح بتطبيقه وسيقتصر كمرحلة أولية على ملاعب محددة، وسيكون ملعب 8 ماي بسطيف مجهزا بها يوم الخميس المقبل في افتتاح البطولة بين الوفاق ومولودية البيض.

ويتم في البداية استئجار معدات تطبيق هذه التقنية تحسبا لاقتنائها مستقبلا ولو أن ذلك سيكون على أقصى تقدير في النصف الثاني من البطولة.

كما نجحت الفاف في بعث برنامج FIFA Forward من الفيفا والذي يخصصه الإتحاد الدولي لتوفير دعم مخصص وشامل لتطوير كرة القدم في كل من الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية الستة، حيث تم استكمال الملف الذي كان مجمد في السابق وحصلت الفاف بفضله على دعم مالي يقدر بـ 8 ملايين دولار من الفيفا المخصص لتطوير كرة القدم في الفئات الشبانية والكرة النسوية وإنشاء مراكز التكوين والذي يعتمد على ثلاث مبادئ هي المزيد من الاستثمار، المزيد من التأثير، المزيد من الرقابة.

الجوانب القانونية والتنظيمية من بين القضايا التي ستناقش أيضا لمعرفة ما تم العمل به وتعديله خلال هذه الفترة.

ومن المرتقب تقييم عمل المديرية الفنية لتدارك النقائص المسجلة خاصة على مستوى الفئات الشبانية.