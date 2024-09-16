السنوار: الصاروخ اليمنيّ أعاد وهج معركة "طوفان الأقصى"

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الصاروخ اليمني الذي أطلقه الحوثيون أمس الأحد، قد أعاد وهج معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على قلب “يافا” تل أبيب، من جديد، مؤكدًا أن المقاومة بخير وكل ما ينشره العدو محض أكاذيب.

جاء ذلك في رسالة تلقاها زعيم "أنصار الله" (الحوثيون)، عبدالملك الحوثي، أمس الأحد، وأعلن عنها اليوم الإثنين، بارك فيها "عملية اليمن التي تمت يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وطالت قلب كيان العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدَّ السنوار، أن "العملية النوعية لليمن أرسلت رسالة واضحة للعدو بأن تأثير جبهات الإسناد بدأ يأخذ منحى أكثر فعالية، وأعظم تأثيراً على طريق حسم المعركة لصالح شعوبنا الأبية الحُرّة".

ووفق وكالة الأنباء سبأ بصنعاء، فقد أكدَّ رئيس المكتب السياسي لحماس أن المقاومة بخير، وأنّ ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية.

وقال: "إن المقاومة قد أعدّت نفسها لخوض معركة استنزاف طويلة تكسر إرادة العدو السياسية، كما كسر طوفان الأقصى إرادته العسكرية".

وعبّر السنوار عن سعادته في أن يبرق برسالته في ذكرى المولد النبوي والجميع يخوضون معاً معركة طوفان الأقصى، "التي وجهت ضربة قوية للمشروع الصهيوني في المنطقة وكتبت أولى صفحات وعد الله المقدس بتحرير فلسطين".

وقال: "يسعدني أن أشكركم على العاطفة الصادقة والمشاعر الفياضة والإرادة الصلبة التي رأيناها منكم في معركة طوفان الأقصى، سواء في ميدان المقاومة أو فيما ترسله لنا من مخاطبات وما تحمله وفودكم الكريمة من رسائل".

وفي ذلك ما يشير إلى وجود مراسلات بين زعيم "أنصار الله" وقيادة حماس، وهو ما يؤكد ما سبق وتحدث عنه الحوثيون بوجود تنسيق بينهم والمقاومة الفلسطينية في الداخل.

وأشاد السنوار بما يقوم به أبطال الجيش اليمني من جهود في تطوير القدرات العسكرية حتى وصلت إلى عمق الكيان.

ونوه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بمواقف الشعب لشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني.

وقال: "إنه ما فتئ عبر تاريخه عن نصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ولا تزال ميادين اليمن العزيز تشهد على ذلك أسبوعياً منذ بدأت معركة طوفان الأقصى".

وشدد على أن "خطوات الاحتواء والتحييد لجبهات المقاومة التي تتم بإشراف أمريكي قد فشلت مثلما فشلت حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة بين حالتين: "حالة الألم والمعاناة الشديدة جراء العدوان النازي والإبادة الجماعية والحصار والتجويع، وهو ما يتطلب من كل أبناء الأمة إسناده والوقوف معه، وحالة المقاومة الباسلة التي تقودها كتائب القسام التي خاضت هجوم 7 أكتوبر باقتدار قل نظيره، وخاضت معركة دفاعية على مدار عام كامل أرهقت العدو وأثخنت فيه".

هذا وقد أطلقت قوات جماعة الحوثي، الأحد، في سياق جبهة اسناد اليمن لغزة، صاروخ فرط صوتي اخترق كل منظومات الدفاع الجوي بما فيها الصهيونية، وانفجر قرب مطار بن غوريون. وأكد الحوثيون أنه أصابه هدفه بدقة.