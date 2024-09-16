تصفيات كان 2025: هذا هو موعد مباراة الجزائر- الطوغو

ستقام مباراة الجزائر- الطوغو، في إطار الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، الخميس الـ10 من أكتوبر 2024 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة على الساعة الثامنة ليلا (20:00).

وأعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الاثنين، أن مباراة الاياب بين الطوغو والجزائر، من المقرر ان تجرى يوم 14 أكتوبر بملعب كيغي بالعاصمة لومي على الساعة (19:00).

يذكر أن المنتخب الجزائري يتصدر المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط حصدهم من فوزين أمام كل من غينيا الاستوائية (2-0) يوم الـ5 سبتمبر بملعب ميلود هدفي

بوهران وضد ليبيريا (3-0) بمونروفيا في العاشر من سبتمبر، ويحتل المنتخب الطوغولي المنافس المقبل "للخضر" الصف الثاني بنقطتين فيما يقبع كل من ليبيريا

وغينيا الاستوائية في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة إلى المرحلة النهائية للمنافسة، ما عدا مجموعة بلد المضيف، المتأهل مباشرة، والتي سيتأهل منها منتخب واحد فقط والذي سيرافق منظم الطبعة المقبلة المقررة من الـ21 ديسمبر 2025 إلى الـ18 جانفي 2026).