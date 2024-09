La date du match Algérie-Togo révélée

Le match opposant l'Algérie au Togo, dans le cadre de la troisième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, aura lieu le jeudi 10 octobre 2024 au stade du 19 Mai 1956 à Annaba à 20h00.

La Fédération algérienne de football (FAF) a également annoncé que le match retour entre le Togo et l'Algérie se jouera le 14 octobre au stade de Kégué à Lomé, la capitale togolaise, à 19h00.

Actuellement, l'équipe nationale algérienne est en tête du groupe E avec six points, obtenus grâce à deux victoires contre la Guinée équatoriale (2-0) le 5 septembre à Oran, et contre le Liberia (3-0) à Monrovia le 10 septembre. Le Togo, prochain adversaire des "Fennecs", est deuxième avec deux points, tandis que le Liberia et la Guinée équatoriale sont à la dernière place avec un point chacun.

Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale de la compétition, à l'exception du groupe du pays hôte, qui se qualifie directement. Un seul autre pays de ce groupe accompagnera l'organisateur pour la prochaine édition de la CAN, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.