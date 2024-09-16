بن جامع: نقف الآن عند منعطف خطير

قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم الإثنين، إن "الوضع الحالي في فلسطين هو نتيجة لسياسة سلطة الاحتلال ويجب الوقوف في وجهها بأدوات إدارية".

وفي كلمة له في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلـسطينية، أعلن بن جامع، عن فقدان 6 من موظفي "الأونروا" مؤخرا في هجمات الاحتلال الصهيوني، و"الأمر ليس مسألة نريد أن ندينها فقط، بل هو يذكرنا بشكل صارخ بتآكل المعايير الدولية الخطير، والتي لطالما سعينا إلى إرسائها"، مضيفا أن "الحادثة إضافة إلى الاعتداء على العاملين في الحقل الإنساني، بما في ذلك القافلة التابعة لبرنامج الأغذية العالمية، هي خنجر في صميم العمل الإنساني ومبادئ القانون الدولي".

وأكد بن جامع، أن هيئات الأمم المتحدة تقف -الآن – "عند منعطف خطير، فكلما طال أمد الإفلات من العقاب"، و"رأينا أن القانون الإنساني الدولي واتفاقيات واتفاقات جنيف تصبح بلا أهمية"، مطالبا بوجوب التصرف "بشكل سريع ومنع المزيد من التدهور في قطاع غزة".

وأشار ممثل الجزائر إلى أن "التنسيق بين الوكالات أمر ضروري من أجل التدخل في غزة ولا يجب الاستغناء عن دور الأنوروا".

وفي مجال العمل الإنساني، أعلن بن جامع، أن عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر سبتمبر، لم يتعد 62 شاحنة فقط، مؤكدا أن "وقف النار في غزة هو أمر حتمي دون أي شروط".