سيدي بلعباس: قتلى في الشطر الجنوبي من الطريق الوطني رقم 13

عاش الطريق الوطني رقم 13 في شطره الجنوبي من ولاية سيدي بلعباس في حدود الساعة الثالثة إلا 12 دقيقة من زوال يوم الإثنين حادثا مأساويا أودى بحياة شابين في مقتبل العمر وذلك بعد اصطدام قوي للدراجة النارية التي كانت تقلهما بسيارة نفعية كانت تسير في الاتجاه المعاكس غير بعيد عن مقر بلدية بن عشيبة الشيلية التابعة لدائرة تنيرة.

وأوردت خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لسيدي بلعباس خبرا مفاده تلقي مركز التنسيق العملي التابع للمديرية الولائية نداء نجدة على الرقم 1021 مفاده وقوع حادث اصطدام سيارة نفعية بدراجة نارية في إقليم بلدية بن عشيبة الشيلية دائرة تنيرة ، وهو ما تبعه تدخل لأفراد الوحدة القطاعية بن عشيبة الشيلية "أين وقف هؤلاء على حقيقة وفاة شخص في عين المكان (22 سنة) و إصابة مرافقه (21سنة) بجروح خطيرة قبل أن ينقل هذا الأخير وهو في حالة صحية حرجة إلى العيادة المتعددة الخدمات بتنيرة لتتأكد وفاته هناك بعد ما استسلم للإصابات البليغة التي تعرض لها.

يذكر أن جثة القتيل الأول نقلت صوب المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية فور اتمام الإجراءات الثانوية من قبل الجهات المختصة.

يذكر أن شابا آخر لا يتعدى من العمر 28 سنة لقي مصرعه سهرة الأحد بمحاذاة قرية بويطاس التابعة لبلدية وادي سفيون 40 كم جنوب شرقي مدينة سيدي بلعباس إثر حادث مرور أليم، ما رفع حصيلة عدد القتلى جراء إرهاب الطرقات بالولاية إلى ثلاثة شبان في أقل من 24 ساعة.