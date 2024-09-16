"الفاف" تختار مدرب المنتخب المحلي

اختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم المدرب نبيل نغير لقيادة المنتخب المحلي خلال بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة شهر فيفري المقبل

وسيساعده نفس أعضاء الطاقم الفني للمنتخب الأول مع إمكانية تدعيمه بأسماء أخرى.

ولا تملك الفاف متسعا من الوقت لتعيين مدرب جديد كما أن مدرب المنتخب الأول فلاديمير بيتكوفيتش يريد ان تكون لديه نظرة عن تعداد المنتخب المحلي حتى يعتمد عليه كخزان مستقبلا في حال وجود عناصر جيدة.

وتدعمت البطولة الوطنية بلاعبين جدد قد يشكلون المنتخب على غرار سليماني ودولور وبودبوز والحارس فريد شعال العائد من السعودية والذي سبق له لعب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر في 2022 رفقة قندوز آنذاك.