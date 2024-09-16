العاهل الإسباني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لفلسطين

تسلم ملك إسبانيا فيليبي السادس، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد حسني عبد الواحد، أول سفير لدولة فلسطين في إسبانيا، بعدما اعترفت بها مدريد في ماي الماضي.

ووفق مشاهد بثها الديوان الملكي على منصة "إكس"، تظهر استقبل العاهل الإسباني السفير عبد الواحد في القصر الملكي في مدريد، حيث جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد.

ويترأس عبد الواحد البعثة الدبلوماسية لفلسطين في إسبانيا منذ العام 2022 وكان يتمتع بصفة سفير، لكن رتبته تبدلت في شكل رسمي بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين قبل بضعة أشهر.

واعترفت الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين في 28 ماي الماضي، على غرار إيرلندا والنرويج.

وبداية الشهر الجاري، كشف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن "أول قمة ثنائية بين إسبانيا وفلسطين" ستعقد "بحلول نهاية 2024.