CMA-CGM annule une taxe vers les ports algériens

L’armateur français CMA-CGM, spécialisé dans le transport maritime et la logistique, a fait marche arrière sur sa décision d'imposer une nouvelle taxe sur les expéditions depuis le nord de l'Europe vers quatre ports algériens. Cette taxe, annoncée le 2 septembre et prévue pour être appliquée à partir du 9 septembre 2024, a récemment été annulée.

L’armateur avait justifié cette décision par la congestion dans les ports d'Alger, Béjaïa, Skikda et Oran, comme indiqué dans un communiqué publié le 6 septembre 2024.

Cette annulation intervient après que le gouvernement algérien a examiné, lors d'une réunion présidée par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, le 4 septembre 2024, des mesures visant à améliorer l'efficacité du traitement des conteneurs dans les ports. Cette réunion a également porté sur la numérisation des procédures et le renforcement de la coordination entre les différents acteurs impliqués dans cette opération.

Le communiqué du Premier ministère a souligné qu'en réponse aux directives du président de la République, émises lors du Conseil des ministres du 2 septembre 2024, le gouvernement a examiné les mesures pour réduire la pression sur les ports, garantir un traitement efficace des conteneurs, et minimiser les conséquences financières des longs délais d'attente des navires.