آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

تلمسان: تشييع جنازة الشابين المغتالين ذبحا بغابة بني سنوس

16 سبتمبر 2024 ()

38serv

+ -

شيعت مساء اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة الشيخ سنوسي ببني سنوس، جنازة الشابين اللذين تعرضا للاغتيال ذبحا بحضور جمع غفير من المشيعين يتقدمهم يوسف بشلاوي والي تلمسان والسلطات الأمنية.

وتتواصل عملية التمشيط التي باشرتها مصالح الجيش الوطني الشعبي من أجل العثور على مقترفي الجريمة النكراء التي هزت المنطقة وعادت للأذهان معاناة سنوات الإرهاب البغيض.

وفي سياق ذي صلة، تم تداول أخبار بخصوص منع تنظيم وعدة سيدي يحي بن صفية أيام الأربعاء لغاية الجمعة القادمة وتأجيلها لأول مرة بسبب حادثة الاغتيال التي وقعت بغابة الميزاب بقرية الفحص بني سنوس.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    تلمسان: العثور على جثتي راعيين

    7031 قراءة
  • 3

    الوزير يتدخل في الوقت بدل الضائع

    5872 قراءة
  • 4

    "الفاف" تختار مدرب المنتخب المحلي

    5414 قراءة
  • 5

    6 كاميرات وإقصاء عدد من الملاعب.. هذا هو جديد "الفار"

    5405 قراءة