تلمسان: تشييع جنازة الشابين المغتالين ذبحا بغابة بني سنوس

شيعت مساء اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة الشيخ سنوسي ببني سنوس، جنازة الشابين اللذين تعرضا للاغتيال ذبحا بحضور جمع غفير من المشيعين يتقدمهم يوسف بشلاوي والي تلمسان والسلطات الأمنية.

وتتواصل عملية التمشيط التي باشرتها مصالح الجيش الوطني الشعبي من أجل العثور على مقترفي الجريمة النكراء التي هزت المنطقة وعادت للأذهان معاناة سنوات الإرهاب البغيض.

وفي سياق ذي صلة، تم تداول أخبار بخصوص منع تنظيم وعدة سيدي يحي بن صفية أيام الأربعاء لغاية الجمعة القادمة وتأجيلها لأول مرة بسبب حادثة الاغتيال التي وقعت بغابة الميزاب بقرية الفحص بني سنوس.