كرة اليد: منتخب الشباب يهزم نظيره المغربي

فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد (لأقل من 21 عاما/ذكور) على نظيره المغربي بنتيجة 23-20 في المباراة الترتيبية من أجل المرتبة الثالثة للطبعة الـ31 من البطولة الإفريقية للأمم لهذا الصنف العمري، التي جرت اليوم الإثنين بمدينة المهدية (تونس).

وقد اختير اللاعب الجزائري مهدي أحمد أنيس رجل المباراة بـ11 هدفا.

وكان السباعي الجزائري قد ضمن تأهله لمونديال-2025 لهذا الصنف العمري بعد بلوغه الدور ما قبل الأخير للمنافسة على حساب غينيا (36-35)، قبل أن يقصى في المربع الذهبي أمام منتخب مصر بنتيجة 32-38.

وكان المنتخب الجزائري قد حقق في دور المجموعات فوزين أمام كل من رواندا (38/ 35) وليبيا (34-23) مقابل انهزام واحد ضد تونس23-28.

وتوج المنتخب المصري بلقب البطولة الإفريقية عقب فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 29-25 في المباراة النهائية ليحافظ بذلك على لقبه القاري.