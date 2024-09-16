تفاصيل عن "الصاروخ اليمني" الذي ضرب تل أبيب

بثّ الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله اليمنية، الإثنين، مشاهد توثق إطلاق الصاروخ البالستي فرط الصوتي الذي ضرب هدفاً في تل أبيب، أمس الأحد.

وأظهرت المقاطع المصوّرة الصاروخ، الذي حمل اسم "فلسطين 2"، عند إطلاقه في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مشاهد إطلاق الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين2" على هدف عسكري في يافا المحتلة "تل أبيب" مع مواصفاته 2024/09/15م pic.twitter.com/hAvQEYiyAs — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) September 16, 2024

بالتزامن، أوضحت القوات المسلحة التابعة للحوثيين خصائص صاروخ "فلسطين 2"، قائلةً إنّ "مداه 2150 كلم، وسرعته تصل إلى 16 ماخ (تتجاوز سرعته سرعة الصوت بـ 16 مرة)، ويتمتع بقدرة عالية على المناورة ليتجاوز أحدث منظومات الدفاع الجوي وأقواها في العالم، بما فيها القبة الحديدية".

وأكّدت أنّ الصاروخ يمني الصنع، ويتميز بـ "تقنية التخفي"، كاشفةً أنّه يعمل عبر الوقود الصلب على مرحلتين.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثي، العميد يحيى سريع، أعلن، الأحد، أنّ القوّة الصاروخية التابعة للقوات المسلحة ضربت هدفاً عسكرياً صهيونيا في منطقة يافا، "تل أبيب"، في فلسطين المحتلة.

من جهته، أعلن قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أنّه تم تنفيذ العملية بصاروخ ذي تقنية عالية، تجاوز منظومات العدو وقطع مسافة تقدّر بـ 2040 كلم، مؤكداً أنّ "القادم أعظم بإذن الله".