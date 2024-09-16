اجتماع عمل رفيع المستوى بين سوناطراك و"شيفرون" الأمريكية

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، اليوم الاثنين، بهيوستن الأمريكية اجتماع عمل مع وفد من الشركة الأمريكية شيفرون تقوده نائبة الرئيس المكلفة بالاستكشاف الدولي ليز شوارز، حسبما أفاد به بيان للمجمع.

وتمحورت المحادثات بين الطرفين أساسا حول "سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي القائم في مجال تنمية موارد المحروقات وتطويرها بشكل مسؤول ومستدام وبحث الفرص الجديدة التي يمكن أن تعزز الشراكة المستقبلية مع شركة شيفرون"، وفق ذات البيان.

ويأتي الاجتماع الذي جرى بمشاركة وفد من الإطارات المسيرة لسوناطراك، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها حشيشي والوفد المرافق إلى الولايات المتحدة الأمريكية تزامنا مع انعقاد مؤتمر "غازتك" العالمي للطاقة الذي تفتتح فعالياته بدءا من يوم غد الثلاثاء.

وذكر المصدر ذاته بأن سوناطراك سبق وأن وقعت في 13 جوان 2024 مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون "تتعلق بتطوير الموارد من المحروقات في المناطق ذات الاهتمام التي تم تحديدها وهذا اعتمادا على التقنيات والتكنولوجيات الرائدة في إطار احترام مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة".