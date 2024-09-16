تلمسان: جماعة إرهابية وراء جريمة الاغتيال ببني سنوس

أكدت مصالح ولاية تلمسان عبر صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" أن المغدور بهما "جردة. ع" و"بن شراط .ع"، اغتيلا بجبال بلدية بني سنوس على يد جماعة إرهابية إثر قيامهم بمزاولة نشاطهم الفلاحي والرعوي.

وجاء في برقية التعزية: "في هذه المحنة المؤلمة واللحظات المؤثرة التي تقاسمها السيد والي الولاية مع أسرة وأقارب الفقيدين، حضر صلاة الجنازة المقامة بعد صلاة العصر مرفوقا بالسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، نواب مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، السلطات الولائية الأمينة والمحلية وجمع غفير من المواطنين، رافعين أكف الدعاء أن يتغمد روحي الشهيدين برحمته الواسعة وأن يجعل مثواهما الفردوس الأعلى وأن يجمعهما مع النبيين والشهداء والصديقين".

وكان الشابان قد تعرضا للاغتيال ذبحا بغابة الميزاب في قرية الفحص بني سنوس، أمسية البارحة، حيث تتواصل عملية التمشيط التي باشرتها مصالح الجيش الوطني الشعبي من أجل العثور على مقترفي الجريمة النكراء التي هزت المنطقة.