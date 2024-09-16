نصائح مهمة لاختيار الهاتف الذكي



قبل شراء هاتف ذكي سواء كان جديد أو مستعمل، هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها.



وقالت خبيرة:"قبل شراء الهاتف الذكي يجب على الشخص أن يعرف الغرض من الحصول على الجهاز، فإذا كان سيستخدمه لإجراء المكالمات وإرسال البريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت فعليه أن يشتري هاتفا بمواصفات عادية أو متوسطة، ويجب الانتباه إلى الخصائص الأساسية للهاتف، مثل حجم الشاشة وجودة عرض الصور فيها وكذلك نظام التشغيل وحجم ذواكر التخزين وذواكر الوصول العشوائي، كما يجب الانتباه إلى خصائص الكاميرا الموجودة في الهاتف كون الهواتف باتت تستعمل بشكل أساسي لتوثيق الصور والفيديوهات... الهواتف ذات المواصفات المتوسطة تترواح سعات ذواكر الوصول العشوائي فيها ما بين 6 إلى 8 غيغابايت، وسعات ذاكرة التخزين تبدأ من 128 غيغابايت، أما الهواتف المتطورة فتحوي على ذواكر وصول عشوائي تبدأ سعاتها من 12 غيغابايت، وذواكر التخزين فيها تكون 228 أو 256 غيغابايت أو أكثر".



وأضافت:"الهاتف الذكي الجيّد يجب أن يكون هيكله مقاوما للماء والغبار، ومتوسط حجم شاشته 6.3 بوصة تقريبا، ومعدل تحديث الشاشة يجب أن يكون 120 هيرتز أو أكثر، كما يجب الانتباه إلى نوع المعالج الموجود في الهاتف كون المعالج له تأثير كبير على عمل الهاتف وعلى معدل استهلاك طاقة البطارية".



وأشارت الخبيرة إلى أنه من المفيد اختيار الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وWi-Fi 6 وBluetooth 5، والتي توفر اتصالا مستقرا وسرعات عالية في نقل البيانات، كما يجب أن يحتوي الهاتف على أكثر من منفذ لشرائح الاتصال، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.