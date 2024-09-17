سوناطراك تشارك في هذا المؤتمر الطاقوي العالمي

يشارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، مرفقا بوفد رفيع المستوى، في مؤتمر الطاقة العالمي "غازتيك" المنعقد بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 سبتمبر 2024.

يُعد معرض ومؤتمر "غازتيك" من أهم اللقاءات العالمية التي تخص القضايا المتعلقة بالغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين، وتقنيات المناخ، والذكاء الاصطناعي، وصناعة الطاقة، والحلول منخفضة الكربون، كما يشهد حضور أكثر من 50 ألف مشارك من 125 دولة.

ويركز هذا التجمع العالمي، الذي يضم كبار الفاعلين الدوليين في قطاع الطاقة، وكذا رواد الأعمال والمبتكرين العالميين، على الحاجة المُلحة لمواجهة التحولات السريعة في مجال الطاقة، وتطوير الاستراتيجيات، وتبني تقنيات المناخ لتوفير طاقة آمنة ومستدامة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتسريع رؤية عالمية مشتركة لصناعة الطاقة.

وتأتي مشاركة سوناطراك في مؤتمر "غازتيك" العالمي، لتؤكد على مكانتها الرائدة كمورد موثوق وشريك استراتيجي عالمي في صناعة الغاز الطبيعي، كونه ركيزة أساسية ضمن سياسة الانتقال الطاقوي، والتزامها بالابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية لصناعة طاقوية منخفضة الكربون، وذلك عبر تبني استراتيجية جديدة للمناخ ترتكز على عدة محاور كالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ورفع مستوى إدماج الطاقات المتجددة، وكذا تطوير حلول احتجاز الكربون الطبيعي والتكنولوجي، فضلا عن إيجاد حلول تكنولوجية لصناعة طاقوية منخفضة الكربون، كما تعكس هذه المشاركة مجهودات سوناطراك الحثيثة فيما يتعلق بعملية تعزيز الانتقال الطاقوي المستدام في منشآتها الصناعية.