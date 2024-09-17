مستغانم: تفكيك شبكة تنظم رحلات الهجرة غير الشرعية

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. معالجة القضية،

حسب بيان مصالح الأمن، جاءت بعد الاستغلال الأمثل لمعلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، انطلاقا من شاطئ المطربة. التحريات والأبحاث الميدانية التي باشرتها عناصر الفرقة، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، مكنت من توقيف 6 مدبرين رئيسيين لعملية الإبحار السري، بالإضافة إلى 4 مرشحين لـ"الحرڤة".

ومواصلة للتحقيق تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، يضيف البيان، "تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم وحجز 3 محركات (محركان بقوة 25 حصانا ومحرك بقوة 30 حصانا)، بالإضافة إلى 3 صفائح خاصة بتعبئة البنزين سعة 20 لترا فارغة، و3 صفائح أخرى خاصة بالبنزين، بالإضافة إلى 3 سترات للنجدة".

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.