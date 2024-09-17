أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، حسب ما كشفت عنه منصة "الطاقة" المتخصصة في متابعة أسواق النفط.

وتترقب السوق تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار فرانسين، وتوقعات أيضا بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 05:57 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، تسليم نوفمبر، بنسبة 0.54%، لتصل إلى 73.14 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، يضيف المصدر ذاته، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.77%، لتصل إلى 70.63 دولارا للبرميل.

وحقق الخامان (برنت وغرب تكساس الوسيط) مكاسب أسبوعية، خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 0.7% و1.3% على التوالي، بعد سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية المتتالية، على الرغم من الصعوبات التي شهدها الأسبوع، مع تراجع خام برنت إلى أقل من 70 دولارا للبرميل، بانخفاض 4.5%، يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، وهو المستوى الأقل له منذ أواخر عام 2021.