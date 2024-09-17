إدارة وفاق سطيف ترد على بوعود

نددت إدارة شركة وفاق سطيف، عبر بيان رسمي، بتصريحات المسير السابق، هشام بوعود، بحق المناجير التقني والرياضي العام، عبد الكريم بيرة، واتهمته بإثارة البلبلة وزرع جو من عدم الاستقرار داخل الفريق.

وجاء في بيان إدارة الوفاق الذي نشرته على حسابه الرسمي: "تندد إدارة شركة "بلاك إيڤلز"، وفاق سطيف، بشدة بتصريحات المسمى "هشام بوعود"، عبر الوسائط الإلكترونية باسم نادي وفاق سطيف، والذي من خلالها يدعي انتسابه إلى إدارة الوفاق، بل الحقيقة أنه كان مرتبطا بعقد عمل مقابل أجرة شهرية معتبرة، بل أكثر من ذلك، تعلم إدارة الشركة الرأي العام، بأنه قد تبين أن صاحب التصريحات المذكور آنفا، هو موظف لدى مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر العاصمة، في نفس الفترة التي كان فيها متعاقدا مع نادي وفاق سطيف، وهذا ما يتنافى مع قانون العمل المعمول به والساري المفعول".

وأكدت إدارة الوفاق، في ذات البيان، على مباشرة الإجراءات القانونية ضد بوعود وأضافت: "ونتيجة لذلك، فقد باشرت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضده، وكشف نوايا هذا الأخير التي مفادها زرع البلبلة وجو اللااستقرار داخل وخارج محيط النادي".

وأشارت إدارة "بلاك إيڤلز" إلى أن أبواب الإدارة مفتوحة على الدوام أمام جميع المسيرين الشرفاء والأكفاء، الذين تعاقبوا على تسيير وإدارة نادي وفاق سطيف، كما شددت على "مساندتها الكاملة وثقتها التامة في شخص المناجير التقني والرياضي العام وأطقمه المختلفة، وكذا اللاعبين في العمل الجبار الذي يقومون به، من أجل ضمان انطلاقة قوية للفريق في هذا الموسم".