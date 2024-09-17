مؤسسات جزائرية تستكشف السوق السعودية

تشارك الجزائر في الطبعة الحادية عشرة لمعرض الصناعات الغذائية والمشروبات بالعاصمة السعودية الرياض، بجناح يضم 12 مؤسسة جزائرية تعرض أبرز وأجود منتجاتها خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر 2024.

تندرج هذه المشاركة في إطار تجسيد البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية والمعارض بالخارج بعنوان سنة 2024، وتحت إشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات.

خلال اليوم الأول من فعاليات هذا المعرض، زار سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية، حسب بيان وزارة التجارة، "أجنحة العارضين ودعا ممثلي المؤسسات المشاركة إلى بذل الجهود من أجل الترويج للمنتجات الجزائرية في السوق السعودي، لاسيما مع وجود فرص كبيرة لاقتحام الأسواق السعودية بالنظر لجودة المنتجات الجزائرية وأسعارها التنافسية".

هذا المعرض يعتبر ـ يضيف البيان ـ أكبر معرض سعودي دولي متخصص في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يتيح المعرض للزوار الفرصة للتعرف على مختلف منتجات الصناعات الغذائية والمشروبات الجزائرية وتبادل الأعمال والخبرات مع العارضين الجزائريين.

كما يعتبر هذا المعرض فرصة للزوار والعارضين لاكتشاف أحدث المنتجات والتقنيات في الصناعات الغذائية، لاسيما أنه يعرف مشاركة أزيد من 50 دولة.