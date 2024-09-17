توقيف مروجي المخدرات بالبليدة

تمكنت مصالح الأمن بولاية البليدة من توقيف مروجي المخدرات وضبط كمية من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن "عناصر الأمن الحضري ببني تامو بأمن دائرة واد العلايڤ، التابع لأمن ولاية البليدة، تمكنوا من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، مسبوق قضائيا، عن قضية حيازة مؤثرات عقلية قصد عرضها على الغير بطريقة غير مشروعة باستعمال منظومة معلوماتية، مع ضبط كمية من المؤثرات العقلية". وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن ذات القضية.

من جهة أخرى، تمكنت ذات المصالح من توقيف شخص مسبوق قضائيا ضبط بحوزته "صفيحتان من المخدرات يقدر وزنهما بـ194.3 غرام من القنب الهندي ومبلغ مالي، ليتم تقديمه أمام النيابة بموجب ملف إجراءات قضائية"، وفقا للمصدر ذاته.