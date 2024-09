اختراق صهيوني لأجهزة اتصال حزب الله (فيديو)

قالت مصادر أمنية، اليوم، إن المئات من عناصر حزب الله اللبناني أصيبوا بصورة بالغة، اليوم الثلاثاء، جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت، بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية تأكيدها إصابة أكثر من 1000 شخص في لبنان في تفجير أجهزة اتصال محمولة. وأعلنت وكالة مهر للأنباء الإيرانية إصابة السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، جراء هجوم إسرائيلي سيبراني.

وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن مئات الإصابات وقعت في انفجار أجهزة بيجر بحوزة حامليها في مختلف مناطق البلاد.

وقال مصدر أمني للجزيرة إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

وأوضح المصدر الأمني أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوبي لبنان.

من جهتها قالت وكالة "مهر نيوز" الإيرانية، أن سفير إيران لدى بيروت أصيب في انفجار جهاز اتصال لا سلكي.

