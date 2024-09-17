تفكيك شبكة إجرامية بتلمسان

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. استندت العملية إلى معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية في مسكنه بمدينة مغنية.

وقد أسفرت جهود الشرطة عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة، أحدهم كان مطلوبًا بموجب أمر بالقبض. تم حجز حوالي 1400 قرص مهلوس و60 قرصًا من نوع "إكستازي" و79 غرامًا من القنب الهندي، بالإضافة إلى دراجتين ناريتين تستخدمان في نقل المخدرات ومبلغ مالي قدره 45,000 دينار جزائري.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف قضائي بتهمة "الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة"، وتقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.