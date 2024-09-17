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مجتمع

غليزان: حجز 21500 وحدة من المفرقعات

17 سبتمبر 2024 ()

38serv

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 تمكنت مختلف الوحدات العملياتية التابعة لأمن ولاية غليزان، في إطار مكافحة الظواهر التي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين خصوصًا فئة الشباب والأطفال، من حجز أكثر من 21,500 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأشكال. استغل أصحاب هذه المواد اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للمتاجرة بها بشكل غير قانوني.

وجاءت هذه النتائج نتيجة لتنفيذ عدة عمليات متفرقة قامت بها مختلف الوحدات العملياتية لأمن الولاية، وكذلك أمن دائرتي وادي أرهيو والمطمر.

هذه العمليات تندرج ضمن المخطط الأمني الذي تم وضعه بمناسبة المولد النبوي الشريف لهذه السنة.

وقد تم إعداد ملفات إجراءات قضائية ضد المشتبه بهم، وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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