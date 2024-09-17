خسوف جزئي للقمر هذه الليلة

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء "CRAAG"، في بيان له، أن الجزائر ستشهد هذه الليلة ظاهرة فلكية مثيرة.

وفقًا للبيان، سيشهد سماء ليلة الثلاثاء 17 إلى الأربعاء 18 سبتمبر 2024 خسوفًا جزئيًا للقمر. ستتواجد الأرض بين الشمس والقمر تقريبًا على نفس الاستقامة، مما سيسبب تغطية جزء صغير من سطح القمر بظل الأرض. سيظهر الخسوف في الحافة العلوية اليمنى للقمر. ستستمر هذه الظاهرة الفلكية لأكثر من 4 ساعات و6 دقائق، مما يوفر فرصة رائعة لمراقبة تفاعل الأجرام السماوية.

وقال البيان إن دخول القمر إلى شبه ظل الأرض سيبدأ في الساعة 01:41 دقيقة، ويصل إلى أقصى حد له في الساعة 03:44 دقيقة، وينتهي الخسوف في الساعة 05:47 دقيقة بالتوقيت المحلي. سيكون القمر مرئيًا في كوكبة الدلو في اتجاه الجنوب الغربي على ارتفاع 32 درجة من الأفق.

وتجدر الإشارة إلى أن 3.5% فقط من سطح القمر سيغطى بظل الأرض، وستكون الظاهرة مرئية في الجزائر بشكل كامل. أما بالنسبة لبقية دول العالم، فستكون رؤية الخسوف ممكنة من المحيط الأطلسي وشرق المحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية وشرق أمريكا الشمالية وغرب أوروبا وغرب إفريقيا.

يُنصح بمشاهدة خسوف القمر عند ذروته للحصول على أفضل رؤية، ويُفضل اختيار مكان مفتوح لضمان وضوح الرؤية. وإذا كانت الظروف الجوية مواتية، يمكن رصد الحدث قبل الفجر دون الحاجة إلى حماية العين، على عكس كسوف الشمس.

الخسوف القادم في الجزائر سيكون في ليلة 14 مارس 2025، ولكنه لن يكون مرئيًا من بدايته إلى نهايته، على عكس الخسوف الكلي للقمر المقرر في 20 ديسمبر 2029، والذي سيقدم مشهدًا مذهلاً.

لتصوير مراحل الخسوف، ينصح باستخدام كاميرا بعدسة مقربة يبلغ بُعدها البؤري 300 ميلمتر وحامل ثلاثي القوائم.