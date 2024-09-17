حجز 7.073 كبسولة من المؤثرات العقلية بباتنة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية باتنة من حجز 7.073 كبسولة من المؤثرات العقلية بوزن 300 ملغ لكل واحدة، وفقًا لبيان صادر اليوم الثلاثاء عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لهذا السلك النظامي.

وجاءت العملية بناءً على معلومات واردة إلى عناصر الفرقة تفيد بأن شخصًا قادمًا من إحدى ولايات جنوب البلاد كان يعتزم نقل كمية كبيرة من المؤثرات العقلية باستخدام مركبته السياحية.

وقد أسفرت الخطة الأمنية المحكمة التي وُضعت بناءً على المعلومات المتوفرة عن توقيف المشتبه فيه. وعثر على كمية المؤثرات العقلية بعد إخضاع مركبته لتفتيش دقيق، حيث تم حجز الكمية المضبوطة بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في عملية النقل.

وتم تقديم المشتبه فيه، وهو شخص مسبوق قضائيًا ويبلغ من العمر 34 عامًا، أمام النيابة المحلية بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، حسب البيان.