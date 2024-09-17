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مال و أعمال

الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها نحو باماكو

17 سبتمبر 2024 ()
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تعليق جميع الرحلات الجوية التي تربط الجزائر بالعاصمة المالية باماكو.

وجاء في بيان للشركة أن هذا التعليق يعود إلى إغلاق المجال الجوي في مالي.

هذا القرار يؤثر على كافة الرحلات المجدولة بين الجزائر العاصمة وباماكو، العاصمة المالية.

ويتسبب هذا الإغلاق المؤقت للمجال الجوي في مالي في عدم القدرة على تنفيذ الرحلات الجوية إلى مالي، ومنه لن يتمكن المسافرون الذين كان من المفترض أن يسافروا بين الجزائر وباماكو من القيام برحلاتهم كما كان مخططاً.

كما لم تعلن السلطات المالية عن تاريخ رفع تعليق الرحلات.

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