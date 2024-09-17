الشيخ "الروحاني" في قبضة أمن البيض

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية بأمن ولاية البيض من توقيف مشعوذ متجول عمره 46 سنة ينحدر من ولاية تيارت يقوم بممارسة أعمال السحر والشعوذة والترويج لها على الفايسبوك بحساب الشيخ الشيخ الروحاني.

التحريات في القضية باستعمال التقنيات الإلكترونية مكنت من توقيف هذا المشعوذ وحجز طلاسم وكتب وصور لأشخاص.

وقد بين التحقيق مع المشتبه فيه أنه يقوم بالنصب على ضحاياه وإيهامهم بقدرته على علاج الأمراض وقضاء الحاجات مقابل مبالغ مالية كما يقوم بحيازة صورهم دون علمهم ويعرض عليهم التنقل إلى مقر سكناهم.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيه أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية.