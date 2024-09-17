الدرك الوطني يحجز أكثر من 40 ألف مفرقعة بالعاصمة

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة من حجز كمية كبيرة من المفرقعات والألعاب النارية.

العملية أسفرت عن ضبط 40,473 وحدة من المفرقعات بأحجام مختلفة كانت معدة للبيع بشكل غير قانوني.

وجاء في بيان صادر عن مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني أن هذه العملية تأتي تزامنًا مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، والتي تشهد عادةً انتشارًا كبيرًا لاستخدام المفرقعات، ما يمثل تهديدًا لسلامة المواطنين والصحة العامة.

وأوضح البيان أن المخطط الأمني وُضع بإشراف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في الجزائر، حيث تم تكثيف نقاط المراقبة على الطرق الرئيسية لمحاصرة هذه الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.