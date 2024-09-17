بن جامع يدعو إلى تأييد مشروع "القرار التاريخي" قدمته فلسطين

شارك اليوم ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، في اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين التي تنعقد يومي 17 و18 سبتمبر 2024 والتي من المرتقب أن تشهد التصويت على مشروع قرار تقدمت به فلسطين، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، يدعو إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024.

‎وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أكد السفير بن جامع على "أهمية العمل المتعدد الأطراف في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإن تأسف في الوقت نفسه، على محدودية أطره، بما في ذلك الأمم المتحدة ذاتها، نتيجة العجز عن تمكين الفلسطينيين من كل حقوقهم غير القابلة للتصرف".

‎ونوه إلى أنه، "لولا القانون الدولي والمحافل الأممية، لكانت القضية الفلسطينية قد طواها النسيان في عالم تهيمن عليه المصالح الضيقة، ومن ناحية أخرى، أظهر العمل المتعدد الأطراف عدم قدرته على امضاء قرارات الشرعية الدولية".

‎وعزى السفير بن جامع هذا الفشل إلى القوة القائمة بالاحتلال التي تتجاهل القانون الدولي نتيجة غياب المساءلة والعقاب، وتتصرف كما لو أنها فوق القانون.

‎كما أدان في ذات السياق "مواصلة المحتل الإسرائيلي القتل والاعتقال في غزة والضفة الغربية، ويدنس الأماكن المقدسة في القدس الشريف، ويهجر سكانه قسرا وينكر علنا حقوق الشعب الفلسطيني، ويسعى إلى تقويض إقامة دولته".

‎وشدد ممثل الجزائر، على أن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم والذي يفند رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها ويؤكد من جديد عدم شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه".

‎وفي هذا السياق، ذكر السفير بن جامع، بما قاله الرئيس، عبد المجيد تبون: "نحن، دعاة السلام العادل، نتحمل المسؤولية عن إنهاء الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني، وهي نتيجة لا يمكن تحقيقها إلا بإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي."

‎في الأخير، شدد السفير على "ضرورة الحرص على التنفيذ الكامل لفتوى محكمة العدل الدولية، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة والذي يعتبر أول قرار تقدمه دولة فلسطين بصفتها الوطنية في تاريخ الأمم المتحدة، هذا القرار الذي يحدد خارطة طريق واضحة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع الكامل بحقوقه"، مؤكدا على "وجوب الوقوف معا دفاعا عن القانون الدولي، ومتحدين من أجل السلام" .