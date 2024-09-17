هذه هي المادة المستخدمة لتفجير أجهزة "بيجر" حزب الله

كشفت وسائل إعلام صهيونية، عن نوع المتفجرات التي تم إدخالها في أجهزة النداء اللاسلكية "البيجر" التي انفجرت في لبنان اليوم الثلاثاء، وهي مادة "PETN" شديدة الحساسية.

ووفق تقارير، نقلها الإعلام العبري، فإن نوع المتفجرات التي تم إدخالها في الأجهزة هي مادة "PETN"، وهي واحدة من أقوى المتفجرات المعروفة في العالم، وهي مادة حساسة للحرارة والاحتكاك، وهذا ما يفسر انفجارها.

من جهته، و"بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر اليوم الثلاثاء"، حمّل "حزب الله" اللبناني، الكيان الصهيوني، "المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضا"، وأدى إلى ارتقاء 09 من الشهداء وإصابة أزيد من 3000 آخرين بجروح مختلفة، مؤكدا أن "هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب".

كما أوضح "حزب الله" في بيان له أنه "قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 انفجر عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ :"بيجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة"، مشيرا إلى أن انفجار هذه الأجهزة أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.