أفادت وكالتا "رويترز" و"فرانس برس"، بسماع دوي إطلاق نار وانفجارات اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق بعاصمة مالي، باماكو.

وقال شاهد لـ "رويترز"، إنه سمع إطلاق النار في حي بانانكابوغو، مضيفا أن مصلين كانوا يتوجهون إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، عادوا عندما سمعوا دوي إطلاق النار.

وقال عدد منهم لذات الوكالة، إن إطلاق النار بدأ في حوالي الساعة (5:30) بتوقيت غرينيتش.

وذكر البعض أنه جاء من اتجاه المطار، في حين قال آخرون إنه جاء من منطقة قريبة من مركز قوات الدرك.

وأشار مصدر أمني للوكالة، إلى أن دوي إطلاق النار سُمع في عدة أحياء في باماكو، منها مناطق قريبة من المطار.

كما نقلت فرانس برس، أن هناك دوي انفجارات وإطلاق نار في باماكو.

وقال مسؤول أمني في مالي للوكالة، طلب عدم الكشف عن هويته: "هاجم مسلحون لم يتم التعرف عليهم رسميا بعد، هذا الصباح معسكرا واحدا على الأقل للدرك في باماكو".

واندلعت الطلقات النارية المتفاوتة الكثافة تقطعها انفجارات، اليوم، حسب "فرانس برس" وكان دخان أسود يتصاعد في الصباح من منطقة قريبة من المطار.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر أدخنة تتصاعد في سماء العاصمة المالية، مع صوت إطلاق نار.

ولم يقدم المجلس العسكري أي معلومات عن الخسائر التي لحقت بصفوف العسكريين، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جثثا.

وقال مسؤولون أمنيون وفي المطار لوكالة فرانس برس إن القتال استمر حتى بعد الظهر مع تبادل كثيف لإطلاق النار في مركز الشرطة الذي يتحكم في الوصول إلى صالة الركاب في المطار.

فيما أفاد التلفزيون الرسمي في وقت لاحق أن "الوضع الآن تحت السيطرة".

وتحدث مسؤول أمنى عن "محاولات تسلل معقدة إلى حد ما" في مدرسة الدرك، بدون الإشارة إلى هجوم على المطار.

وشهد البلد انقلابين عسكريين في أوت 2020 وماي 2021 ويحكمه حاليا مجلس عسكري برئاسة الكولونيل أسيمي غويتا.