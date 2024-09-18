سوناطراك في ضيافة عملاق الهيدروجين الأخضر

على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي "غازتيك"، بمدينة هيوستن الأمريكية، عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، لقاء مع وفد من شركة "جون كوكريلز" المتخصصة في تطوير الحلول التكنولوجية في مجال صناعة الطاقات المتجددة، لاسيما فيما يتعلق بصناعة المحللات الكهربائية المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر(électrolyseurs) .

خلال هذا اللقاء، الذي جرى تنظيمه بمقر شركة جون كوكريلز بهيوستن، تباحث الطرفان، حسب ما ورد في بيان سوناطراك، سبل تطوير شراكة مستقبلية في مجال الطاقات المتجددة، حيث استعرض ممثلو هذه الشركة التكنولوجية آخر الحلول والابتكارات والخدمات التي تعتمدها، بغرض إنتاج ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر.

عقب ذلك، قام الرئيس المدير العام والوفد المرافق له، بزيارة المصنع الخاص بصناعة المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين الأخضر والموجهة لصالح السوق المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتبر شركة جون كوكريلز، بلجيكية الموطن، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، إذ ترتكز أنشطتها أساسا على تطوير حلول تكنولوجية واسعة النطاق لفائدة عملائها في مجال الهيدروجين والطاقة، والصناعة والبيئة والبنى التحتية.