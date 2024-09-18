وفاة هداف المونديال

استيقظت إيطاليا، اليوم الأربعاء، على خبر حزين برحيل سالفاتوري سكيلاتشي "توتو"، أسطورة منتخب "الأزوري" وهداف مونديال إيطاليا 1990.

وفارق سكيلاتشي الحياة في المستشفى المدني في باليرمو، عن عمر يناهز 59 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان القولون. وأدخل سكيلاتشي يوم 9 سبتمبر الجاري مستشفى باليرمو في قسم أمراض الرئة.

وكانت حالته قد تحسنت حتى يوم أمس، قبل أن تتدهور تدريجيا، ويرحل تاركا وراءه ثلاثة أطفال.

وبعبارات حزينة، ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأسطورة سكيلاتشي، عبر صفحتها على الفايسبوك، وكتبت: "يغادرنا أيقونة كرة القدم، الرجل الذي أدخل الفرحة إلى قلوب الإيطاليين ومحبي الرياضة في جميع أنحاء العالم.. سالفاتوري سكيلاتشي، المعروف لدى الجميع باسم توتو، مهاجم الليالي السحرية لإيطاليا 90، مع منتخبنا الوطني. شكرًا لك على المشاعر التي قدمتها لنا، لأنك جعلتنا نحلم ونبتهج ونحتضن ونلوّح بالألوان الثلاثة الخاصة بنا. أتمنى لك رحلة آمنة أيها البطل".

من جهته، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الوقوف دقيقة صمت قبل مباريات الجولة المقبلة من "الكاليتشو" حدادا على رحيله.

وانطلقت مسيرة سكيلاتشي الاحترافية من نادي ميسينا، قبل أن ينضم سنة 1989 إلى نادي جوفنتوس لمدة 3 مواسم، حقق خلالها كأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي سنة 1990، والتي كانت السنة الأبرز في مسيرته الكروية، خاصة بمناسبة مونديال إيطاليا 1990، حيث خطف الأضواء من بقية نجوم "الأزوري"، وسجل 6 أهداف، قادت المنتخب الأزرق إلى المركز الثالث، وتوجته هدافا لتلك النسخة، قبل أن يغادر إلى الإنتر لموسمين دون أن يبرز مع هذا الفريق، ومنه إلى اليابان، محطته الأخيرة في كرة القدم.