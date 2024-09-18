قرار هام بخصوص مباراة القبة وحسين داي

جرى، صبيحة اليوم الأربعاء، الاجتماع الأمني الخاص بالقمة العاصمية التي ستجمع يوم السبت 21 سبتمبر الجاري، رائد القبة ونصر حسين داي، في افتتاح الموسم الكروي لبطولة القسم الثاني هواة، وخلص إلى عدد من القرارات الهامة، من شأنها تأمين هذه المباراة وتفادي حدوث انزلاقات ما بين أنصار الفريقين.

وتقرر على ضوء الاجتماع، الإبقاء على ملعب بن حداد لاستقبال هذه القمة، مع اقتصار الحضور على جمهور رائد القبة دون نظرائهم من حسين داي، على أن يتم المعاملة بالمثل في لقاء الإياب في ملعب 20 أوت، من خلال منع تنقل أنصار الرائد، وهو القرار الذي صادق عليه ممثلا الفريقين.

وبسبب غلق الملاعب الكبرى في الجزائر (5 جويلية ونيلسون مانديلا) ومعه رفض والي ولاية البليدة استقبال المباريات بملعب تشاكر بحضور الجمهور، لم يكن ممكنا اللجوء إلى خيار تنظيم المباراتين ذهابا وإيابا على ملعب محايد بحضور جمهور الفريقين.

وكانت إدارة نصر حسين داي قد اعترضت بقوة على برمجة المباراة أمام الرائد في ملعب بن حداد، بحجة عدم استيفائه الشروط التنظيمية للتأهيل، ومنها سعة الملعب المحدودة التي لا تتجاوز 4 آلاف متفرج.