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مجتمع

غلق نفق جبل الوحش بقسنطينة مؤقتا

18 سبتمبر 2024 ()

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أعلنت الجزائرية للطرق السيّارة، اليوم الأربعاء، عن غلق نفق جبل الوحش بشكل مؤقت ومحدود أمام حركة السير في الاتجاهين.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على 'الفايسبوك": "تنهي الجزائرية للطرق السيّارة إلى علم مستعملي الطريق السيار، أنه وبسبب أشغال صيانة داخل نفق جبل الوحش بولاية قسنطينة، سيتم، اليوم الأربعاء، غلق النفق بشكل مؤقت ومحدود، أمام حركة السير في الاتجاهين، من الساعة 13:00 إلى الساعة 15:00، مع تحويل حركة السير إلى الطريق الاجتنابي لجبل الوحش".

وتعتذر الجزائرية للطرق السيّارة عن الإزعاج الناتج عن هذه العملية الضرورية لضمان سلامة العابرين عبر هذه المنشأة الهامة. كما تؤكد المؤسسة عن اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل حركة السير

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