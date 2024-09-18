حصيلة نشاط وحدات الجيش خلال أسبوع

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 سبتمبر 2024.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، بأنه "تم توقيف 53 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، كما تم ضبط 3.22 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و235495 قرص مهلوس".

من جهة أخرى، أضاف المصدر ذاته "تمكنت مفارز تابعة للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 456 شخص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن ڤزام وإليزي، وضبط 22 مركبة و203 مولد كهربائي و184 مطرقة ضغط و4 أجهزة كشف عن معادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

كما تم توقيف 25 شخصا وضبط 12 بندقية صيد و3 مسدسات آلية و13214 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 236.12 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب نفس المصدر.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ42 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتوقيف 395 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.