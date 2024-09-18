المغرب: تنظيم احتجاجات مناهضة للفساد السبت المقبل

دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، المغاربة إلى الاحتجاج ضد الفساد والثراء غير المشروع وتكميم الأفواه، السبت المقبل، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.

وجاء في منشور للغلوسي، اليوم الأربعاء، في صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي: "لا تتخلفوا يوم 21 سبتمبر 2024 على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان للاحتجاج ضد شيوع الفساد والريع والرشوة والاغتناء غير المشروع"، مضيفا: "موعدنا السبت المقبل للاحتجاج ضد تكميم الأفواه وتوظيف البرلمان للتشريع لحفنة من اللصوص وتكريس التمييز في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة، والانقلاب على المكتسبات الدستورية والحقوقية".

وتابع الغلوسي: "إنه لا يكفي أن نتباكى هنا على مواقع التواصل الاجتماعي، علينا أن نكون في الواقع وفي الميدان، لنسمعهم صوتنا عاليا، ولنقول لهم في البلد أحرار وحرائر لن يقبلوا بأن تنهبوا أموالنا وخيراتنا، ولن نقبل بجشعكم وتغوّلكم وتسلطكم علينا".

ودعا الغلوسي القوى الحية في المغرب إلى "التكتل لصياغة برنامج نضالي لمواجهة التوجه الذي يسعى إلى ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية".