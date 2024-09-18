الجزائر تتضامن مع لبنان

أجرى وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبد الله بوحبيب.

وأكد الوزير أحمد عطاف، وفق بيان للخارجية، على تضامن الجزائر التام مع لبنان الشقيق، ووقوفها إلى جانبه في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة على أمنه واستقراره.

كما أعرب عطاف عن تعازي الجزائر ومواساتها للبنان، حكومة وشعبا، على إثر الهجوم السيبراني الصهيوني الذي تعرض له يوم أمس، والذي خلّف العديد من الضحايا والمئات من الجرحى والمصابين.

وفي الختام، أكد الوزير لنظيره اللبناني أنّ الجزائر ستواصل، من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، جهودها ومساعيها الرامية للدفاع عن مواقف لبنان وسيادته ومصالحه الحيوية، في وجه التصعيد الإسرائيلي الممنهج على أكثر من صعيد وعلى أكثر من وجهة في المنطقة.