وزارة التربية الوطنية تصدر بيانا هاما

أعلمت وزارة التربية الوطنية أولياء التلاميذ، الراغبين في إعادة إدماج أبنائهم، بعنوان السنة الدراسية 2024/2025، أن الفترة المخصصة لحجز الالتماسات على الأرضية الرقمية، حددت من يوم الأربعاء 25 سبتمبر إلى غاية يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2024.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، أنه "في إطار عمليات التكفل بانشغالات الأولياء المرتبطة بالمسارات الدراسية لأبنائهم، ومنها التماسات إعادة إدماج تلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي وإعطائهم فرصة أخرى لإعادة السنة في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، تعلم وزارة التربية الوطنية أولياء التلاميذ، الراغبين في إعادة إدماج أبنائهم بعنوان السنة الدراسية 2024/2025، أن الفترة المخصصة لحجز الالتماسات على الأرضية الرقمية حددت من يوم الأربعاء 25 سبتمبر إلى غاية يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2024، على فضاء الأولياء عبر الرابط: https://awlya.education.dz

بملء استمارة المعلومات وتأكيدها، واستخراج وصل الإيداع الإلكتروني. وأضاف البيان أن المعطيات تعالج وفق ما يأتي: يُرتب النظام المعلوماتي المعنيين بإعادة الإدماج باعتماد معايير موحدة في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، تُعرض التماسات إعادة الإدماج حسب القوائم المستخرجة من النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية على مجالس الأقسام في جلسات استثنائية لدراستها والبت فيها مساء يوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2024.

تبلغ النتائج إلى الأولياء المعنيين عبر حساباتهم في فضاء الأولياء وبإشهارها في المؤسسات التعليمية يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024. ويتوجب على التلاميذ المقبولة التماساتهم الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية يوم 10 أكتوبر 2024، وكل من لا يلتحق في أجل أقصاه 14 أكتوبر 2024 يفقد فرصته في إعادة الإدماج. وأي إجراء يخص عملية إعادة إدماج التلاميذ المعنيين خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يُعد ملغى وعديم الأثر، يضيف المصدر.