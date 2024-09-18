اعتداء سيبرياني صهيوني جديد على لبنان

شن الكيان الصهيوني، هجوما سيبرانيا جديدا على لبنان استهدف هذه المرة أجهزة لاسلكية مختلفة عن أجهزة "بيجر" التي فجّرت أمس.

وسمع دوي انفجارات جديدة باجهزة لاسلكية، وفق مصادر إعلامية مختلفة، من بينها قناة "الجزيرة" التي قال مراسلها أن التفجيرات مست عدة مناطق في لبنان.

وتأتي التفجيرات بعد يوم من وقوع هجمات واسعة عبر أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) استهدفت الآلاف من عناصر حزب الله. وقالت التقارير إن الانفجارات الجديدة استهدفت أجهزة اتصالات لاسلكية في عدد من المناطق اللبنانية، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني وشاهد عيان أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت بعدد من مناطق لبنان اليوم الأربعاء هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس.