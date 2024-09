ما هو جهاز "ووكي توكي آيكوم" الذي انفجر اليوم بلبنان

استهدف الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء ضمن مرحلة تفجيرات جديدة جهاز "ووكي توكي أيكوم" (icom v82 ) اللاسلكي في لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن عددا من الأجهزة اللاسلكية نوع icom انفجرت في أيادي حامليها وداخل المنازل، ما تسبب في حرائق.

وتشير الأنباء الواردة من لبنان إلى موجة ثانية من هجوم استهدف أمس، أجهزة الاتصالات اللاسلكي بحوزة عناصر حزب الله اللبناني، وتسببت في إصابة نحو 4000 شخص، وسقوط 12 قتيلا.

ومن المعروف أن بطارية هذا الجهاز ضخمة بما يسمح بوضع كمية متفجرات أكبر الأمر الذي يفسر دوي الانفجارات وسقوط عدد من الجرحى.

أجهزة اللاسلكي إيكوم (Icom) هي مجموعة متنوعة من أجهزة الاتصالات التي تستخدم تقنيات مختلفة للاتصال عبر الراديو، تتنوع هذه الأجهزة لتلبية احتياجات مختلفة، بما في ذلك الاتصالات البحرية، والاتصالات في الطوارئ، والاتصالات المتنقلة.

ويعد البيجر والووكي توكي أكثر أماناً في التواصل من الخليوي.

ICOM IC-V82 VHF transceiver radios of Hezbollah were exploited by Israel.



They were planted with explosives & detonated today.



Source: @trbrtc pic.twitter.com/09WzWkdQlC