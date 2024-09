Aouchiche salue l’initiative du dialogue

Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi, Youcef Aouchiche, premier secrétaire national du Front des Forces Socialistes (FFS), a affirmé que son parti est "sorti victorieux" des élections présidentielles, même s'il n'a pas remporté le scrutin. Il a insisté sur la nécessité pour le président réélu de prendre des décisions politiques audacieuses pour instaurer un climat d'apaisement et d'ouverture démocratique en Algérie.

Aouchiche a plaidé pour une grâce présidentielle en faveur des prisonniers politiques, la suppression de l'article 87 bis du code pénal, et la fin de la criminalisation des activités politiques et des droits humains. Il a également souligné l'importance d'ouvrir les espaces politique et médiatique pour garantir une réelle pluralité.

Le leader du FFS a salué l'engagement du président à organiser un dialogue national pour renforcer la démocratie et l'État de droit. Bien que le parti n'ait pas remporté les élections, Aouchiche estime que le FFS a réussi à se positionner comme une force d'opposition crédible, contribuant au débat public et à l'avancement de la démocratie en Algérie.

Il a également demandé une enquête approfondie sur l'organisation des élections, dénonçant des irrégularités et des manipulations dans les résultats rendus public par l'Autorité nationale des élections.

Aouchiche a appelé à une réforme en profondeur de cette instance pour garantir une transparence totale lors des prochaines élections, ainsi qu'une égalité des chances entre tous les candidats.

Aouchiche a, enfin, a suggéré l'organisation d'élections générales anticipées avant la fin du premier semestre 2025 et a plaidé pour une révision des lois électorales et des règlements encadrant les partis politiques, afin de permettre une véritable représentation démocratique en Algérie.