غليزان: حجز 11094 وحدة من المفرقعات

القضاء على الجريمة بشتى أنواعها، قصد حماية المواطنين، وممتلكاتهم، قامت قوات الشرطة التابعة لمختلف الوحدات العملياتية، بأمن غليزان حسب بيانها الصحفي، خلال عملية شرطة تزامنا مع الاحتفال بمولد النبوي الشريف، مست جميع الأحياء، والنقاط السوداء بإقليم الاختصاص، وإقليم أمن الدوائر. وتم على إثرها تنقيط 607 أشخاص بالإضافة إلى 524 مركبة أسفرت عن توقيف 06أشخاص، مع ضبط وحجز 11094 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، وأزيد من 20 غراما من المخدرات، وسلاح أبيض محظور. كما تم حجز 67 دراجة نارية لارتكاب أصحابها مخالفات مرورية تتجلى في عدم تقديم الوثائق، وعدم ارتداء الخودة مع تحرير 73 مخالفة مرورية ضد مخالفي قانون المرور. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.