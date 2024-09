Communiqué important du ministère de l’Education Nationale

Le ministère de l'Education nationale a annoncé, mercredi, dans un communiqué que le dépôt des demandes de réintégration des élèves des cycles moyens et secondaire, débutera mercredi 25 septembre 2024, à travers l'espace Parents, en vue de leur accorder une seconde chance pour refaire l'année.

"Dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des parents liées à la scolarité de leurs enfants, notamment les demandes de réintégration des élèves des cycles moyens et secondaire, en vue de leur accorder une seconde chance pour refaire l'année dans la limite des places pédagogiques disponibles, le ministère de l'Education nationale informe les parents d'élèves désirant réintégrer leurs enfants au titre de l'année scolaire 2024/2025, que la période dédiée au dépôt des demandes sur la plateforme numérique est fixée du mercredi 25 septembre au mardi 1er octobre 2024, à travers l'espace +Parents+ via le lien: www.awlyaa.education.dz, en renseignant le formulaire de la demande de réintégration et en imprimant le récépissé de dépôt électronique de la demande", précise la même source.

"Le classement des élèves concernés par la réintégration se fait par un système informatique en adoptant des critères unifiés dans la limite des places pédagogiques" note la même source, soulignant que "les demandes de réintégration sur la base des listes extraites du système informatique du secteur de l'Education nationale, sont présentées aux conseils de classes réunis en sessions extraordinaires pour examen et décision mardi 8 octobre 2024".

Les résultats sont communiqués aux parents concernés à travers leurs comptes dans l'espace "Parents", et affichés dans les établissements d'enseignement mercredi 9 octobre 2024, ajoute le communiqué.

"Les élèves dont la demande est acceptée doivent s'inscrire dans leurs établissements d'enseignement le 10 octobre 2024", a fait savoir la même source, précisant que "tout élève non inscrit au plus tard le 14 octobre 2024 perdra sa chance de réintégration".

"Toute procédure liée au processus de réintégration des élèves concernés hors du système informatique du secteur de l'Education nationale est considérée nulle et non avenue", relève le communiqué du ministère de l'Education nationale.