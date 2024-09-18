تعديل قرار وزاري يخص تربية الدواجن

أعلنت الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن، عن تعديل هام يتمثل في "تقليص مدة التربية والحد الأدنى للوزن المسموح به لاستهلاك الدجاج المذبوح ومنزوع الأحشاء".

ووفق بيان للفدرالية، صدر أمس الثلاثاء، نشر عبر حسابها في "فيسبوك"، فإنه "تمت الموافقة المبدئية من قبل وزارة الفلاحة، على تعديل القرار الوزاري المشترك رقم 1416 المؤرخ في 2 جويلية 1995 المعدل والمتمم بالقرار الوزاري 1422 المؤرخ في 26 ماي 2001 والمتعلق بالإفراج لاستهلاك الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء".

وينص التعديل الجديد –حسب البيان-على تقليص مدة التربية من 07 أسابيع إلى 05 أسابيع (35 يوما) كحد أدني وكذا تقليص الحد الأدنى للوزن المسموح به لاستهلاك الدجاج المذبوح ومنزوع الأحشاء إلى 1.4كغ.

وأكدت الفدرالية، في بيانها أن هذا "التعديل من شأنه ان يقدم للمربين الصغار الكثير من المميزات، لاسيما في تخفيض تكلفة الإنتاج والتقليل من المشاكل الصحية في مزارع تربية الدواجن، والتقليل من نفوق الدجاج، والتقليل من استخدام الأدوية وخاصة المضادات الحيوية".

كما يعمل على "تحسين المعايير الإنتاجية الكثافة، مؤشر الاستهلاك (IC)، والتحكم في مؤشرات الاستهلاك (تجنب هدر الغذاء وتكاليف الإنتاج (الأقل)"، يضيف البيان.

ويسمح التعديل أيضا بـ "زيادة عدد دورات وضع الدواجن سنويا (ليصل إلى 7 دورات سنويا وزيادة حجم إنتاج اللحوم البيضاء)، كما يقلص فاتورة استيراد المواد الأولية، ويعمل في توفير منتوج بأسعار في متناول المستهلك".