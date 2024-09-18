رئيس ألمانيا والوزير الأول البريطاني يهنئان الرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهاني رئيس جمهورية ألمانيا والوزير الأول البريطاني، حسب ما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.

ووفق بيان الرئاسة، اليوم الأربعاء، فإن رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاين ماير، هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، متمنيا له كل النجاح، في تنفيذ خطة الإصلاحات التي باشرها لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري.

وأعرب الرئيس الألماني، في رسالته للرئيس عن عزم بلاده مواصلة تكثيف العلاقات الثنائية في مجالات تعاون محورية مثل الطاقات المتجددة ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ومسائل إقليمية أخرى، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما بعث الوزير الأول البريطاني كاير ستارمر، برسالة تهنئة إلى الرئيس تبون، حيث جاء في نص التهنئة، نقلتها صفحة الرئاسة على "فيسبوك"، أن "المملكة المتحدة والجزائر تربطهما علاقات مبنية على أولويات مشتركة، لذا أتطلع إلى تعاون أوثق في المستقبل، بالنظر إلى إمكانيات البلدين".

وأضاف ستارمر، "كما يسرني تعزيز علاقاتنا التجارية، مسجلاً رغبتكم في الدفع بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، كواحدة من أولوياتكم الاقتصادية، مضيفا أن المملكة المتحدة جاهزة للاستثمار في الجزائر، وتطوير مبادلاتنا التجارية".

و"إذ أقدر خبرتكم في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في الساحل، أحرص كذلك على تطوير استراتيجية قوية وتقاسم الرهانات، والعمل معكم، متمنيا لكم كل النجاح في عهدتكم الثانية"، يختم الوزير البريطاني.