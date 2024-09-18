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العالم

القسام تبث مشاهد جديدة لعملية نوعية في رفح (فيديو)

18 سبتمبر 2024 ()

38serv

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بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد من استهداف آليات صهيونية في محاور القتال شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف ناقلة جند صهيونية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، وإصابتها بصورة مباشرة.

كما تضمنت استهداف جرافة عسكرية من نوع "دي 9″، قبل أن يضرم أحد عناصر القسام النيران فيها بعد 24 ساعة.

 

 

وقال أحد عناصر القسام الميدانيين في مقطع الفيديو في رسالة موجهة للجيش الصهيوني "ها هي رفح"، مؤكدا عجز الجيش عن سحب آلياته من مكان الكمين.

وأضاف أن الصهاينة "سيغرقون في رمال رفح"، قبل أن يهدي العملية إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) و"محور المقاومة".

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني الثلاثاء مقتل 4 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين في المعارك البرية الجارية في رفح جنوبي قطاع غزة.

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