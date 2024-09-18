تعزيز زراعة الذرة وعباد الشمس في الجنوب

تنظم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من 18 إلى 26 سبتمبر 2024 أياما تحسيسية حول برنامج زراعة عباد الشمس والذرة بالولايات الجنوبية. وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا "في إطار تجسيد خريطة طريق القطاع الفلاحي 2024-2028، والمخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية". وأضاف ذات المصدر، بأن "هذه الأيام التحسيسية تنظم في شكل لقاءات جهوية على مستوى ولايات تقرت، ورقلة، أدرار، تيميمون والمنيعة ينشطها ممثل الإدارة المركزية بوزارة الفلاحة، و يشارك فيها كافة الفاعلين المعنيين من بينهم تعاونيات الحبوب و البقول الجافة، الديوان الوطني لأغذية الأنعام، المعهد التقني لتطوير الزراعة الصحراوية، و ممثلو المهنيين و كذا متعاملون اقتصاديون".